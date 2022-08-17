寇乃馨（左）、黃國倫夫妻無法相信艾成離世。（資料照片）

艾成今（17日）上午10時在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡，享年40歲；艾成過去參加《超級偶像》拿下第一名佳績，與評審黃國倫、寇乃馨夫婦時常聯繫，感情相當深厚；寇乃馨稍早向本報表示夫妻倆都視艾成為親弟弟，「我們跟艾成感情真的非常好，從我們從上海回來後常通電話到天亮，聚會吃飯的時間都比家人還要多。」

她說最後一次與艾成碰面是2周前一起直播，當時還約定好這周要再直播，但沒想到都來不及了，她透露黃國倫與艾成從起初的師徒關係，但現在已經比家人更緊密，「國倫把艾成當作家人，也把自己的新表演服都送給他，原本還計畫帶他去馬來西亞參加10月底的活動。」她不捨表示艾成與王瞳感情深厚，事業上也有新節目、新專輯的企劃，怎麼會發生這樣的憾事。

黃國倫哽咽透露一早得知消息後就哭了許久，「這件事太不真實，我剛還在看我們的對話紀錄，他之前結婚紀念日為瞳瞳寫了一首歌，還先發給我聽，希望我給他建議，艾成真的很有心要給王瞳驚喜」。

他表示到現在都覺得艾成逝世是一場惡作劇，「我對他的印象還停留在開心的模樣，我之前跟他說，我送你這麼多衣服，要不要拍照給我看，他就做了很多浮誇的表情拍照。」

黃國倫感嘆說道，「還以為他要迎向陽光了，艾成之前有很大一段人生低潮，長達4個月被魔鬼附身，那時候他連自己是誰都不知道，就像個嬰兒，當時都是王瞳不離不棄的陪伴」，黃國倫也提到最近與艾成聊天時有發現他多愁善感的一面，唱歌時都會不自覺地落淚，最後再次表示無法相信艾成就這樣離開。

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