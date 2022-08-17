看準後疫情解封商機，經濟部投入各項資源，攜手外貿協會啟動「台灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助台灣食品業者衝刺海外市場。

首發活動選定韓國、越南、馬來西亞及新加坡4國，在購物中心或大賣場，舉辦「台灣食品連環GO」快閃活動，宣傳推廣糕餅等台灣味食品，周三在台北國際會議中心，透過視訊與4國公協會與業者代表，舉行活動開跑大會。

經濟部國際貿易局江文若局長表示，台灣食品享譽國際，糕餅類產品更是受到觀光客青睞，但受到疫情影響，無法來台採購，所以政府主動出擊，推出「台灣食品全球GO」計畫，透過在13個國家舉辦台灣糕餅節、受理廠商自辦促銷活動、協助廠商上架韓國與新加坡大型電商，及取得國際認證等多元輔導措施，將台灣食品推向全世界，預計會有2000家次廠商參與，可創造商機6000萬美元。

外貿協會王熙蒙秘書長則指出，外貿協會會有節奏性及完整策略來推動「台灣食品全球GO」計畫，首先會結合公會與業者成立台灣隊，除協助業者取得進入國際市場門票的國際認證，並在全世界舉辦線上線下行銷活動，將台灣食品從亞洲推向全球。

與會的海外買主皆是該國指標性的進口商或通路商，包括韓國的SC Korea和E-MART，越南的SATRA Group和Novaland Group，馬來西亞的Shiny和悅旺貿易，及新加坡的NTUC Fairprice Supermarket和Rezk Connects。

國內出席的貴賓有駐台北越南經濟文化辦事處副代表Dr. Tran Van Thuy，及馬來西亞友誼及貿易中心商務處處長Mrs. Aninawati Saleh，水產、蔬果、糖果餅乾麵食、糕餅、製茶及米穀等8個公協會，與食品業者郭元益、三叔公、味榮、日正、有機園、成偉及石城，出席公協會與業界代表，不分國內外，都肯定台灣食品的魅力，相信活動推出後，可以吹起一波台灣食品熱潮。

除「台灣食品連環GO」活動，外貿協會將持續與經濟部攜手，從實體及數位行銷輔導、國際認證、機動海外拓銷、線上線下通路布建及專業食品參展等一連串活動，自8月開始，不間斷帶領我商全球GO，來推廣台灣食品，掀起一波台灣美食全球「購」的風潮。