農田水利署大園工作站接獲通報後展開清除作業，共撈起6000公斤魚屍，目前已清理完畢。（大園工作站提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區富林溪支流廣福溝，也出現魚群因高溫暴斃死亡狀況。（吳宗憲提供／蔡明亘桃園傳真）

近來連日高溫無雨，桃園市大園區與觀音區均出現大量魚群暴斃情況，散發濃濃惡臭影響附近居民生活品質。由農水署管轄的大園埔心灌溉大池，昨日與今日連2天共清出6000公斤魚屍；另在觀音富林溪支流廣福溝，水面也浮出許多翻肚魚，經環保局檢測確認非水源污染，水務局也緊急派員清理，還給附近民眾乾淨空氣。

市議員吳宗憲指出，富林溪支流的廣福溝近日出現大量死魚漂浮水面，由於一旁緊鄰住宅區，惡臭飄散讓居民無法忍受，直呼「有夠臭」，只好把門窗緊閉，難聞程度已嚴重影響生活品質。

吳宗憲通報環保局到場檢測，確認水源未受污染，是因高溫情況下，水中溶氧量過低，才會有大量魚群死亡。水務局表示，該區排與河川串連，加上吳郭魚繁殖速度快，夏天高溫容易出現此情形，已派員清理完畢，共撈出約80公斤魚屍，當地異味也已散去。

另在大園區4之12號埔心灌溉大池也有同樣情況，市議員游吾和接獲民眾反映，埔心池公園內魚群，也因大熱天造成水中溶氧不足，出現一整片魚屍漂浮在岸邊，臭味蔓延令人不敢靠近。

行政院農委會農田水利署大園工作站接獲通報後，即刻展開清除作業，耗費近2日時間，撈起重達6000公斤魚屍。大園工作站長林志吉說，每到夏季若連續一個月都沒降雨，水溫升高，就容易造成魚群暴斃，目前已全數清理結束。