東北角、綠島、小琉球三地每月定期舉辦淨海活動，清除纏繞於珊瑚、礁石上的漁網、漁線等海洋漁業垃圾。（財團法人日月光環保永續基金會提供）

財團法人日月光環保永續基金會於去年（110年）與桃園市政府合作成立「日月光環保潛水隊」，今年為拓展潛水隊服務量能，與東北角、綠島、小琉球3地潛水訓練中心合辦「日月光海域守護計畫」，招集熱心志工、遊客及員工投入清除海底垃圾的行列，透過定期的淨海、淨灘活動，一齊守護屬於你我的美麗海域。今年（111年）共計投入新台幣425萬元，預計整年所清運之回收物、垃圾可達5公噸。

台灣四面環海有著豐富的海洋資源，每逢連假必吸引龐大的遊客前往海邊或離島遊玩，尤其對於離島來說，觀光蓬勃發展所產生的垃圾、生活廢水等逐漸影響在地的生活型態與自然環境，鑑此，海域守護計畫啟動從五月份宣佈啟動至今，已於東北角、綠島、小琉球3地執行10場次淨灘、淨海活動，號召假期出遊的遊客一齊參與行動，光暑假期間參與淨灘人數將近200人次，除了學校端積極推廣海洋教育，從小打底環保意識之外，現今著手做公益已成為多數家庭假日選擇家庭活動的選項之一。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，「日月光海域守護計畫」在龍洞盛大啟動後廣受各界好評，希望可以把環境永續、海洋守護的理念向外推展，透過潛水淨海的方式吸引更多有志參與的年輕人可以加入我們的行列，考量到潛水含有不少專業技術甚至安全上的考量，因此，本會與東北角（龍洞灣海洋公園）、綠島（庫達潛水）、小琉球（居琉潛水）除淨海、淨灘外，也投入資源進行「環保潛水隊員培訓」計畫，無論參與者有沒有潛水證照，只要有心加入日月光潛水隊請與合作單位聯繫，透過專業教練的訓練規劃後再投入淨海的行列，在熱心公益一起守護海洋外，也可以安全無虞的狀況下進行每一場次活動，未來十年計畫把服務量能延伸到台灣所有離島以及本島各大潛水勝地，期盼有更多企業團體以日月光為榜樣，踴躍號召一般大眾、企業員工加入淨海的行列。

龍洞灣海洋公園教練尹相文表示，今年有幸能與日月光投控、日月光環保永續基金會合作整年度淨海的計畫，透過定期活動的號召，陸續有老師、護理師、工程師等囊括各行各業的朋友，報名加入日月光環保潛水隊的培訓計畫，除了協助他們考取國際認證ＡＤＳ的開放水域潛水員（ＯＷ，open water diver）證照外，還針對淨海所需要的中性浮力等技能加強訓練，大約比一般休閒潛水的學員多花上8支氣瓶的時間，另外需要參加5場淨海活動才能正式成為潛水隊的一員，雖然過程並不簡單，但期待可以將愛護海洋的行為，培養成一種最潮的日常習慣。