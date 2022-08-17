大陸29歲知名女星孫怡，出道時憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，之後又在電視劇《羋月傳》、《因為遇見你》、《人生若如初相見》等夯劇中演出，成為新一代戲劇女神。而2017年宣布與男星董子健結婚的她，卻在今年8月無預警官宣離婚，讓所有人相當震驚，近日孫怡被發現和女友人一起出遊，離婚後的狀態非常好，似乎比以前更美了。

大陸女星孫怡今年8月8日才官宣和男星董子健離婚，結束5年婚姻，事隔將近一週，孫怡被發現和女友人到雲南西雙版納旅遊，孫怡和朋友換上當地傣族的特色服飾，露出香肩和雪白手臂，離婚後的她氣色非常好，一頭長髮上簪粉色鮮花，頗有女人味，妝容清淡笑起來很是甜美。

網上有不少網友發文說在西雙版納遇到孫怡，在路人的無濾鏡相機下，孫怡被捕捉在當地逛街，側顏飄出仙女氣質，背影照露出一片雪白美背，玲瓏有緻的曲線吸引大批路人的目光，且有粉絲認出孫怡詢問能不能合照，孫怡都親民答應，讓遇到的網友直誇「（孫怡）本人巨好看！還溫柔！」

孫怡被路人認出來，大方合照。（圖／微博）

許多網友看到照片後紛紛留言：「好白好美啊」、「狀態好好唉，美女快搞事業」、「脫離婚姻做回自己」、「離婚後越來越美」、「姐姐真的好漂亮呀」、「明星真的扛得住原相機！」、「好迷人好有風情」、「她這個肩頸線條真優越」、「果然，離了婚的女人才是最漂亮的」。