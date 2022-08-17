見義勇為的老闆與火辣女友受到網友讚賞

好萊塢社區一間餐廳日前傳出年長顧客遭搶劫，老闆見狀隨即追上去將他痛打一頓，沒過多久英勇壓制嫌犯在地。值得注意的是，監視器畫面拍下一名穿著清涼的熱褲女子也從旁協助「補踹幾腳」，嗆辣舉動掀起大批網友讚聲連連。

GOOD SAMARITAN: An elderly man having lunch in Hollywood was viciously attacked and robbed - but the quick thinking of a restaurant owner who happened to see it all saved his life. https://t.co/zBBR0vyO72 pic.twitter.com/2qpK8Sn2Fl — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 16, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）15日報導，上週，美國洛杉磯好萊塢社區一家餐廳，疑似街友光天化日之下對著一名64歲老翁拳打腳踢，接著搶走他的手機和錢包轉身逃走；據悉受害男子當時正在結帳才被鎖定，遇襲後摔下椅子，2根肋骨因此斷裂。

餐廳老闆拉特克利夫（Tim Ratcliff）見狀隨即追上去逮人，路口監視器拍下，大街上兩個人扭打在地，十字路口車來車往，拉特克利夫祭出左右開弓，朝歹徒臉上猛揮拳最後成功制伏。

事實上，此次隨機攻擊事件讓拉特克利夫相當措手不及，原因是他先前見狀歹徒好幾次，本人非常熱情，沒有任何暴力傾向。「他常常在這一帶閒晃，偶爾會給他免費的食物和水」。

影片曝光後，除了這名見義勇為的老闆受到網友表揚，過程中身穿平口上衣、極短熱褲的女子引起熱議，她是拉特克利夫的女友，可以看到她也盡全力對抗惡勢力，一隻腳踩著嫌犯的腿，另一隻則凶狠的狂踢，讓許多人直呼「女人真的不能惹!」、「世界上有愛的人很多。」、「做的好!」、「女漢子!」