今年61歲的徐俐是前央視《中國新聞》及《今日關注》主持人，儘管去年8月宣布退休，仍常透過社群平台分享生活點滴。近日，她在抖音曬出自家院子，舒適又寧靜的環境引起熱議。

徐俐15日在抖音上傳一支命名為「歡迎來到我的花花世界」影片，公開自己的自家庭院，畫面中，徐俐留著俐落短髮，身穿黑白花色的洋裝，熱情地介紹自己種的鮮花，像是月季、鐵線蓮、睡蓮、唐菖蒲、茉莉等，她表示月季本來奄奄一息，經過特別的照顧，終於成功救活，現在院子有一大片都是月季，長的最高的那株已碰到牆的頂端。

徐俐拍片分享自己的庭院。（圖／抖音@徐俐）

徐俐接著指向盆栽內的茉莉，說道：「茉莉花很難活，我原本在城裡頭的時候也是盆栽，我覺得栽不太好，後來我發現是沒有掌握它的規律，最後把它放在這個陽台上每天澆水，隔幾天澆肥，然後大太陽開得好極啦！」

徐俐拍片分享自己的庭院。（圖／抖音@徐俐）

此外，徐俐的院子空間十分寬敞，種滿各式各樣的花草，打理得整齊又乾淨，加上紅色磚牆和鐵灰色拱門，宛如世外桃源，視覺上給人舒服、愜意的感受。

影片的最後，徐俐笑臉盈盈地說：「哈哈哈，有花真好啊，沒有女人不喜歡花吧。」許多網友都很羨慕徐俐歲月靜好的退休生活，紛紛留言：「老師特別熱愛生活，向您學習」、「你澆灌了它，它驚艷了你」、「這個小院漂亮」、「徐老師回歸田園生活！祝徐老師永保青春」。