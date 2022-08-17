有些人天生心地善良，喜歡幫助別人，不過搜狐號《星座巫師》發文指出，白羊座、水瓶座、獅子座因為太過善良，總是站在別人的角度為對方著想，結果反而惹禍上身，常常遇到借錢不還、捲入別人的感情糾紛等情況，甚至被別人利用了自己都不知道。

▍白羊座：講義氣

白羊座是一個對誰都很講義氣的星座，但在現實生活中，並不是所有人都值得我們這樣做，然而白羊座永遠都不明白這一點。當白羊座的朋友遇到財務困難，他們都會是第一個借錢給對方的人，若對方說還不了錢，白羊座還會非常溫和的說，「沒關係，我不要了」。

白羊座講義氣、不拘小節，為了感情可以什麽都不顧，明知賺錢不容易，卻還是對別人特別慷慨，也因為常常給自己招來麻煩，當有一個朋友向白羊座借錢成功，就會引來更多人向他借錢。

▍水瓶座：和事佬

看到有人吵架，有些人會看熱鬧，有些人會去當和事佬，而水瓶座一定會選擇後者，因為他們覺得，能幫忙勸架是一件非常有成就感的事情，勸成了之後雙方不計前嫌、和好如初；勸不成自己也當了個老好人，盡了一份心力。

為朋友勸架也就罷了，偏偏水瓶座還會插手別人的婚姻，看到鄰居小倆口吵架也要說個幾句。雖然水瓶座內心善良，想讓每個人都好好的生活，但這個心態可謂出力不討好，稍有不慎就連自己都會被捲入別人的感情糾紛中。

▍獅子座：存在感

獅子座雖然善良，但因為愛刷存在感，反而招惹不少麻煩，可能無意間說了一些話，得罪了某些人，就此成為別人的眼中釘、肉中刺，當開朗活潑的獅子座心想，「我這麼喜歡幫助別人，別人應該很喜歡我才對呀」，殊不知別人早就把獅子座的不好全牢記在心，甚至認為獅子座幫助自己都是應該的。

在現實生活中，往往對一個人越好，對方就越不懂得感恩，獅子座為了證明自己的存在感，所以對每個人都很好，沒想到卻換來了別人的嫌棄。