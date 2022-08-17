財政部表示，今年1月1日起提供遺產稅申報稅額試算服務，對遺產總額在3000萬元以下遺產種類單純案件，民眾只要在已故親人死亡之日起6個月內，透過1張申請書或e指線上申請(財政部稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw)。

國稅局就會主動蒐集、整理繼承人、扣除額和遺產等資料，提供稅額試算通知書，民眾確認之後無誤回復，即可完成遺產稅申報，省去奔波各金融機構或主管機關申領及檢附相關文件的程序。

自遺產稅額試算上路至7月19日，申請試算案件4.2萬件，適用案件數2.8萬件，符合率67％，而不符合條件者大多數是被繼承者擁有未上市櫃的股票、財產共同共有、存款資料與利息所得換算有不符逾500萬情形。

財政部7月再推出精進措施，包含申請試算免檢附除戶資料；國稅局提供試算書的期程；由30個工作日縮短為30天以及試算服務案件可以跨局確認；自行辦理申報與試算資料相符部分免書證。