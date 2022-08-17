之前在新竹球場撲球導致左肩關節唇破裂的富邦悍將外野手林哲瑄，日前已順利動刀，近期只要有空他就會來到球場跟隨球隊，他表示，雖然現在無法在場上幫助球隊，但如果自己有看到什麼，可以適時提點一下年輕球員。

林哲瑄本月5日順利完成手術，預計明天回醫院拆線，這段時間他還不能流汗，但只要有空檔他就會來到球場，比賽中就在休息室裡面，適時給予隊友一些意見，「現在隊上很多年輕選手，想說看自己可以幫助球隊什麼，有看到什麼就可以跟他們講一下。」

上周富邦在主場舉辦主題日，林哲瑄就有隨隊，也跟著換上整套主題日球衣、球褲，今天他也跟著球隊來到桃園，雖然本季提前報銷，但仍用行動力給予隊友支持，他坦言看到大家在球場上奮戰，當然會很想要上場比賽，「但遇到（受傷）了，只能把眼前的是最好，讓自己能趕快回到球場上。」

明天拆完線後，林哲瑄預計下周一起開始到師大跟著李恆儒進行復健，之後如果球隊在主場比賽，自己有空的話也會再到球場。這次受傷引起大家如此大的討論與關注也是他始料未及，他認為，這可能也是很多人會面臨到的問題，只是這次剛好被討論的比較多，他也希望能透過這次事情，讓外界更重視球場安全、球員健康的問題。