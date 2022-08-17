國藝會2021年底啟動「藝術未來行動專案」，第1階段共有13組團隊獲選，獎助金破億，國藝會董事長林曼麗表示，這項專案著眼的不是當下，而是未來，「希望我們今天所做的努力，能夠為未來5年、10年甚至20年的台灣藝術發展，播下美好的種子。｣

國藝會日前在台北101大樓獨一文創舉辦「Act for the future! 藝術未來行動計畫分享會」，會中由「藝術未來行動專案」第一期獲選之13組藝術家和團隊，皆分享其計畫的策略與藍圖。

林曼麗表示，「藝術未來行動專案」可說是國藝會創立以來最具突破性的獎助模式，「希望可以在關鍵的時刻注入關鍵的活水，給予藝術界最大彈性、最大空間、最大規模的支持。這也是一項非常高度競爭型的專案，此次從250個申請案中脫穎而出的13個計畫，不僅有未來性、更重要的是具永續性。｣

文策院李明哲院長表示，藝術要永續發展，需要有更多的資源進來，包含更多好的基礎建設、企業贊助、投資與融資，也需要藝術團隊思考，「是不是要有不同的經營思維，還有不同產業的分工，不同的可能性。未來的挑戰很大，我覺得大家需要的其實是一個思維端的轉型升級。文策院專注於引入更多非補助型的資源，未來希望跟國藝會有更多緊密的合作，在不同的角度上給予協助。藝術家都擁有熱情、夢想的特質，很期許大家不只是一個夢想家，而是『務實』的夢想家。｣

洪建全基金會洪裕鈞董事長表示，｢我一直認為文化是創造產業的養分，過去50年，我們一直在扮演的角色，就是文化的播種者，深刻的人文藝術是啟發未來社會與產業發展的關鍵。透過支持與贊助這些尚屬極少數創新者的創作，培養多元表現的文化環境是我們努力的目標。這次獲選的13個藝術計畫，也是未來的社會跟產業發展的養分。謝謝國藝會可以有這樣的一個計畫，希望我們基金會跟產業也會繼續的支持這樣的行動。｣

衛武營簡文彬總監表示，｢很欽佩這項專案的評審能夠以很宏觀的角度選出這些計畫。作為國家級的場館，即便是國家的行政法人，對於勢必面臨的一番革命，我們也正在努力尋找新的定位，也在找尋改革的路，思考要怎麼自己活下去，開創場館的未來。也期待未來能找到團隊與場館合作的新模式，對於場館未來的改革還有新的生態，也請大家一起來促成。｣

發表的13組團隊包括黃翊工作室、靖像有限公司、徐氏工作室、許哲瑜、許家維工作室、當代傳奇劇場、音瀑奧譜聲音藝術實驗室、島嶼影像合創社、利澤國際文化有限公司、EX-亞洲劇團、曉劇場、雲門文化藝術基金會及福爾摩沙馬戲團。