共同基金已是國人理財、退休準備的主要工具，為鼓勵更多人透過基金儲備財富，及提供彈性操作機會以因應市場變動，國內最大基金交易平台－基富通宣布，自8月起將周周送出單筆申購0手續費酷碰券一張，每張酷碰券可任選10檔平台基金，讓投資人用優惠買基金更具彈性。

根據投信投顧公會統計，截至上半年，境內基金自然人受益人數已突破600萬人大關，其中，被動式ETF基金為487萬人、主動式基金為121萬人，分別較去年底增加149萬人、1.5萬人。

基富通總經理王浩宇表示，無論市場好壞，投資共同基金的人數逐年成長，顯示基金已是國人投資理財、退休準備的主要工具。由於透過網路基金平台申贖非常便利，因此交易人數也持續成長。以基富通為例，今年來新增客戶數已超過1.5萬人，累積客戶數達23萬人。

面對當前多變的市場環境，王浩宇特別提醒投資人，網路資訊相當多元，應慎選合法投資管道，避免聽信不明來源、也不要加入陌生群組。為了幫助投資人靈活操作，並回饋平台客戶的支持，基富通自8月起，在既有年度優惠之外，推出「周五歡樂送」活動，每周都會送出單筆0手續費酷碰券一張；同時，申購一筆平台的「好好退休」專案基金，再送定期定額0手續費酷碰券一張。