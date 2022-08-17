新北市板樹體育館內的紅土網球場佔地約1918坪，2年前曾因收費擬漲價2倍，引來地方民眾不滿，雖遭體育處退回公告，目前收費仍較最初上漲2至3成。市議員蘇泓欽近期接獲民眾反映，指球場有多項缺失，廁所水龍頭故障、看台區大字掉落、紅土標線未定期填補等，整體服務品質不佳，屢次反映未改進，相比新北其他球場遜色不少。對此，體育處表示，已經要求業者限期改善，將派員不定時抽查維護。

樹林紅土網球場是新北市府以OT案委託廠商經營，最初收費為日間2000元、夜間3000元，2015年調漲為日間2750元、夜間3750元，廠商曾在2020年提出調整收費，但日夜收費漲幅達225％、150％，地方民眾反對下，遭體育處撤回公告，恢復原訂收費。

不過，有民眾反映，網球場馬達故障無法灑水，廠商未定時補土，導致球場場地、標線高低不平，紅土甚至覆蓋到球場後方排水溝，看台區座椅骯髒積水，窗戶佈滿蜘蛛網，廁所水龍頭漏水、飲水機未清潔，就連球場後方的招牌大字都已掉落，整體環境髒亂，衛生安全有疑慮。

蘇泓欽表示，新北市大三鶯地區網球場數量稀少，雖然場地已調整年費，但整體環境讓人看了直搖頭，疫情趨緩民眾運動意願增加，廠商卻未能提供相對的服務品質，反觀新莊等地的棒球場地環境優良，差異相當大，呼籲市府標準一致，嚴加控管。

對此，體育處表示，市府已要求營運廠商限期改善各項缺失，另外廠商也在本月5日完成廁所淋浴間加裝扶手及踏階等設施，從上月20日起，已派員不定時至現場抽查場地管理維護，目前為止，廠商皆有落實日常維護事項。