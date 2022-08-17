《超級偶像》出道的藝人艾成，17日上午於蘆洲捷運站出口墜樓，享年40歲，事後傳出前一晚曾找老婆王瞳徹夜談心，似乎早有跡象，讓不少人替他扼腕不已，資深主持人白冰冰回憶起2人往事，她透露多年前艾成向她說自己有2大夢想，可惜後來「經歷了一些傷痛的事」。

白冰冰17日透露，自己才剛起床竟聽到艾成墜樓憾事，回想起和艾成上過同一個節目，當時他的爸媽跟家人，全體自馬來西亞搭機到台灣，幫忙鼓勵加油，記憶中的他信心滿滿、神采奕奕，「告訴我他的未來計畫有兩件大事，包括開餐廳及與王瞳結婚，其實兩件事他都做到了，也圓了夢」，不過人生總會有不如意。

對此，白冰冰也感性告白：「他是一個非常可愛、熱忱的好男孩，一直給人感覺滿滿的正能量」，只是創立的餐廳因疫情慘賠500萬，再用「傷痛的事」暗指王瞳出軌已婚男星馬俊麟一事。白冰冰指出，無論是有再大困難，艾成都忘了對外求救，「也忘了台灣很多疼惜他的人」，如今憾事已經發生，令人不勝唏噓。

王瞳最近IG貼文，曾向信仰耶穌祈禱、另一邊也宣傳新戲。(圖/王瞳 IG)

而憾事發生過後，艾成跟老婆王瞳的臉書都已關閉，僅剩王瞳IG目前持續開放，因此仍湧入不少網友哀悼。目前艾成的遺體已抵達板橋殯儀館，王瞳在完成警訊後，臉色蒼白地步出警局，據了解，事發前一晚艾成曾找她談心，後來因王瞳今早趕赴宜蘭拍攝工作，便請2名教友代為陪伴，哪知結果會是天人永隔。

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