台南11號是台南地區常見的稻米品種，但隨著耕作普及率變高，引起病蟲害情況加劇，尤其今年一期作，白河、後壁區都發生嚴重稻熱病，農民希望將抗病性高的台農84號納入公糧繳交範疇。農糧署南區分署長羅正宗表示，台農84號產量高，但品質不穩定，不過面對農民期盼，會向中央反映評估。

羅正宗說，台農84號未列入公糧的原因，是考量收成時青米率高、品質不穩，不過今年白河、後壁一帶稻熱病情形嚴重，地方傳盼將台農84號納入公糧繳交品種項目的聲音，近期中央會開相關會議討論，屆時將視各稻種這幾年的表現和品質，再做評估。

農委會農業試驗所嘉義分所2010年發表稻種台農84號，可抗葉稻熱病及穗稻熱病，栽種期間還可減少農藥使用，可降低生產成本，農民若想選種好管理的稻種，台農84號向來是熱門的選項之一。

台南市後壁區芳榮米廠執行長黃麗琴，目前擔任中華民國稻米協進會理事長，她表示，台農84號產量高，又具抗病蟲害的優勢，但美中不足的是，因為其稻穗長，等整株全黃時間比較久，每逢收成期，農民看到鄰田開始收割，也會急著想一起割，所以常有水分過高、熟度不夠情形。

不過她認為，比起台農84號，目前納入公糧收購的台農81號，才讓公糧業者頭疼。雖然具高抗病性，但遇上氣候不佳，經常拉低台農81號的飽和度和容重，若碾製出來的總重低於規定標準，業者還得拿自家稻穀補足，不建議再納入公糧繳交範疇，而若要納入台農84號，政府也應多加宣導農民嚴守水分要求。