日本政府從今年6月有條件開放外國觀光客入境，但從官方公布數據來看，7月以觀光目的入境日本的外國旅客只有7903人，未見明顯回流。

日本朝日新聞報導，日本政府雖然從今年6月有條件開放外國觀光客入境，但入境旅客並未如預期般成長。

日本政府觀光局（JNTO）今天公布7月訪日外國人總數為14萬4500人，遠低於疫情爆發前2019年7月的299萬人，減少約95.2%。其中，7月以觀光目的入境日本的外國旅客只有7903人。

訪日外國人入境目的包括商務、留學及技能實習等，隨著日本政府放寬邊境管制，從今年6月10日起時隔兩年再度開放外國觀光客入境後，7月起外國觀光客就能正式造訪日本。

不過，包括外國觀光客在內，7月入境的外國人只有14萬4500人，跟5月的14萬7000人及6月的12萬人相去不遠，其中絕大多數都是商務人士。

從國家別細項來看，越南以2萬2700人居冠，其次依序為韓國及中國；2019年入境日本的外國人士以中國與韓國占半數，台灣與香港的人數也居上位。