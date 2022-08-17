幫助食品業突破大陸封鎖的首發「亞洲連環購」今啟動，貿易局長江文若(右2)、馬來西亞駐華商務處處長Mrs. Aninawati Saleh共同揭開序幕。(圖／貿協提供)

經濟部日前宣布「台灣食品全球GO」計畫，要助我食品業突破大陸封鎖。首發「亞洲連環購」今宣布啟動，幫助50家廠商連續3個月在亞洲四國辦周末快閃行銷。接下來9月起到12月，有韓國四大通路商展售、多國台灣食品節，海外15場台灣糕餅節、新加坡最大超市設台灣食品加工專區等，一連串助糕餅與食品加工業賣到全世界。

由於大陸封鎖我部份農漁產品、糕餅、食品加工業者，經濟部提撥2億元要連續5個月於全球13國舉辦大型促銷。首發亞洲連環購，選定韓國、越南、馬來西亞及新加坡4國。外貿協會今(17)日在台北國際會議中心透過視訊，與4國公協會與業者代表，舉行活動開跑大會。

外貿協會表示，亞洲連環購活動，將選在8至10月，每個周末五六日三天，於4個國家購物中心或大賣場舉行快閃活動。另外有安排不少當地買主洽談會，目前我國參與的有糕餅、食品加工業等50家廠商。

在大型拓銷活動除亞洲連環購外，接下來還有9到10月的韓國四大通路商展售促銷會、8到12月於美、加、荷蘭、東南亞等通路，辦理15場台灣糕餅節活動、新加坡最大線上超市Redmart設置「台灣加工出口專區」，搭配滿額送優惠。

外貿協會祕書長王熙蒙秘書長指出，將動員駐外單位，有計畫將台灣食品由亞洲國家出發，拓展至北美國家，再擴大至歐洲與大洋洲，提升國際知名度，擴大食品出口。

郭元益公關經理李坤聰表示，外銷僅占其營收5％，大陸占其中比重不大，所以禁食品對其影響不是很大。但公司策略就是要多嘗試海外市場。以盛香珍聞名的成偉食品說，中國市場約占其銷售10幾趴，內銷市場有點飽和，希望多主攻海外華人市場外，但希望除亞洲外，能協助多拓銷到歐洲去。