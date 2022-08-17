柬埔寨打工詐騙頻傳，甚至演變成人口販運的重大犯罪，引發國際矚目，民眾黨立委高虹安今在臉書質疑政府決心，認為蔡英文總統需站出來表明政府態度及作為；立委邱臣遠則建議，警政署應該與國際刑警組織合作，與東南亞各國簽訂共同打擊犯罪協議，長期進行跨國聯合查緝，消彌人口販運的組織犯罪，另也須對國內犯罪集團的源頭追查。

高虹安指出，柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，但台灣政府的反應卻慢半拍，外交部與刑事局對外說明甚至與事實有所差距，令人不禁懷疑政府有沒有處理保護國人生命財產、查緝重大刑案的決心！而根據移民署統計，去年有243人未歸國，雖刑事局16日澄清，赴柬埔寨國人「只有」近120件因無法即時聯繫而報案。但亦有部分縣市已進行清查；其中台中至少有25人被騙到柬埔寨、新北至少53人、屏東至少27人，光這三個縣市就有105涉入人口販運案件，國人遭人口販運的嚴重狀況需要進一步釐清。

高虹安表示，人口販運是萬國公罪，政府要拿出決心與魄力，不僅應將跨國詐騙販運列為重大刑案、啟動國際刑警組織跨國聯合偵辦，相關查緝作為更應公開透明，不要民間踢爆後才急急忙忙勘誤與澄清，攸關社會治安的人口販運更應該列為第一關切的議題，呼籲蔡政府要說清楚講明白。

邱臣遠則說，警政署昨確認有213人完全聯絡不上，他認為受害黑數恐遠遠超過蘇院長說的120人，目前警方破獲多起台灣人勾結當地嫌犯進行人口販運，受騙國人在當地遭不人道對待，但苦於台柬沒有邦交且無共打協議，政府至今無法實施有效救援行動。

邱臣遠指出，有鑑於柬埔寨已經宣示願意和美國共同打擊犯罪，政府應立即請求美國協助救援受害國人，並且警政署也應該與國際刑警組織合作，與東南亞各國簽訂共同打擊犯罪協議，進行長期跨國聯合查緝，消彌人口販運的組織犯罪；另外應追查國內犯罪集團源頭，國內犯罪集團源頭追查，斷絕人口販運情形。