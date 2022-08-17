讀賣新聞報導，日本與英國的聯合戰機開發計劃，將確定有一個外型相同的機身，此舉可以降低研發與生產成本，同時航空自衛隊和皇家空軍的性能要求幾乎相同。

雖然日本與英國都是F-35戰機的用戶，但是兩國為了沿續自主航空開發能力，仍然堅持自行研發戰機，英國由BAE系統公司負責，稱為「暴風雨」(Tempest)，而日本是由三菱重工負責，稱為三菱F-3。兩國在2017年提出合作意願，之後持續進展。暴風雨戰機的其他合作開發者是瑞典和義大利。

日本防衛省表示，F-3 戰機是取代現役的F-2海上打擊機，與F-35的任務並不重疊。預計在2030年代中期逐步取代F-2。F-3將具有匿蹤外型，配備高性能雷達和傳感器，並且能夠與大量無人機一起配合作戰。

最初，日本向美國的洛克希德馬丁公司尋求合作與支持，但洛馬並無意願，因為它會影響F-35的銷售，於是日本轉向英國。

英國相當高興日本的加入，在此前他們已獲得義大利和瑞典合作開發，再加上日本以後，暴風雨就有4個國家團隊，而且日本的航空工業實力也是國際知名的，是很大的助力。

經過多年的討論，東京和倫敦同意可以共同研發戰機機身，因為性能要求幾乎相同，有望降低研發成本並提高生產效率。

三菱重工可以和BAE系統一起研發機身和整體系統，義大利飛機的李奧那多集團( Leonardo SpA)也可能加入該項目。三菱電機公司和李奧那納多的英國子公司，預計合作研製戰機雷達，引擎則可由勞斯萊斯 PLC和日本石川島播磨重工業(IHI Corp)一起開發，可見日本的航空實力，能夠同時參與機身、系統、航電與發動機。