第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），響應行政院環境保護署「全民綠生活」，以實際行動加入奉茶行列，繼上半年首設2間分行，下半年再新增7家擁有鑽石級綠建築標章的分行設置「奉茶站」，供民眾自備容器前來取水，藉由資源共享的方式，支持環保減塑。為協助減少塑膠瓶裝水的使用，從小舉動落實全民綠生活，第一銀行繼首波西門及大稻埕分行上線「奉茶行動APP」後，再增加光復、桃園、大溪、龍潭、太平、鹿港及新化等7間分行，目前站點已擴充至9家，以行動支持環保愛地球。「奉茶」是臺灣早期傳統農業社會文化，代表著臺灣好客的精神，第一銀行「奉茶站」提供冰、溫、熱等不同飲水，並結合數位科技的力量，讓客戶、觀光客、鄰里居民等需要在外取得飲用水的民眾，透過APP輕鬆快速找到免費提供飲水的據點，讓簡單的一杯茶水充滿溫暖人情味，同時鼓勵社會大眾養成自備環保杯的習慣。ESG表現深受國內外高度肯定的第一銀行，海內外已有33棟綠建築，其中27棟鑽石級綠建築為國內企業之冠；今年也將於基隆、宜蘭、臺中等地種下約3,000棵樹苗，估計每年可吸附30公噸的碳排放量，推廣植樹減碳，攜手建立低碳永續家園。第一銀行亦透過舉辦「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，以寓教於樂的遊戲，推廣環保教育，喚起社會大眾對環境永續的重視；未來將持續秉持「就在你左右」精神，藉由金融業永續影響力，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。