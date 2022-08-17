頭份市公所發包整修正興路人行道鋪面，並調整樹穴大小，廠商施作傷及老樟樹，市公所已要求改善保護老樟樹。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所發包整修正興路人行道鋪面，並調整樹穴大小，並加上新蓋板。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市正興路是聯結頭份大橋至中正一段的重要通道，因完工啟用已20年，苗栗縣政府特別向中央爭取經費全面整修頭份大橋，在此同時，頭份市公所因正興路人行道鋪面多處損壞，爭取中央2千多萬經費全面更新人行道鋪面，由於路樹樹穴重新整修，不慎擦傷部分老樟樹樹皮，市公所已嚴格要求施工廠商嚴謹施作，以保護全路段老樹存活。

頭份市正興路是銜接中正一路及苗栗北橫公路頭份大橋的重要聯絡道，啟用至今已20年，當年所栽種的路樹樟樹都已經長大，由於當年規畫樹穴較小，導致許多樹穴被樹根撐破，甚至還造成旁邊人行道地磚破壞隆起，影響民眾來往行走，因此，頭份市長羅雪珠與市公所團隊全力爭取中央補助經費2100萬元，將全部人行道鋪面重新鋪設，並重新調節樹穴空間，以便老樟樹繼續生長所需。

正興路兩側人行道的老樟樹有多棵，依照目前規定，樹穴寬度須達最小淨寬90cm的規定，要保留這些老樟樹，特別不容易，施作時需特別注意保護老樹，公所施作要求廠商藉由提高道路排水溝增加寬度，並加以樹穴化妝蓋板，讓人行淨空間達到90至120cm的規定。

結果廠商在施工中，發生水泥溢流樹穴問題，市公所獲悉後已在8月8日就督導開立缺失通知，要求廠商在在近日鋪設地磚完成後，敲除所有的水泥溢流塊。另外，廠商在施作時，也不慎刮破部分樟樹表面，已責成廠商循專業公司保護處理，市公所強調，在全民監工的時代，需要大家共同關心各項建設，讓公共工程更臻完美，市公所一旦接獲市民相關反映，一定會在第1時間處置，以維護公共設施完整安全。