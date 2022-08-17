金門地區今日新增65例新冠肺炎確診者，累計1萬1591例，約占常住人口17.45％。縣府提醒，確診鄉親應落實自主回報，才能即時獲得關懷服務。
金門縣流行疫情指揮中心說明，確診鄉親收到中央發送的自主回報簡訊，務必落實自主回報，確診鄉親和同住家人才能分別接獲相關隔離通知書，縣府居家關懷中心也才能於居家照護或隔離期間，適時提供包含垃圾清運／環境清消、心理諮商、學生關懷、弱勢家庭協助或醫療協助等關懷服務。
金門地區今日新增65例新冠肺炎確診者，累計1萬1591例，約占常住人口17.45％。縣府提醒，確診鄉親應落實自主回報，才能即時獲得關懷服務。
金門縣流行疫情指揮中心說明，確診鄉親收到中央發送的自主回報簡訊，務必落實自主回報，確診鄉親和同住家人才能分別接獲相關隔離通知書，縣府居家關懷中心也才能於居家照護或隔離期間，適時提供包含垃圾清運／環境清消、心理諮商、學生關懷、弱勢家庭協助或醫療協助等關懷服務。
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