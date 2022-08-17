大陸女星徐嬌童星出身，因為被周星馳看中，在電影《長江七號》反串飾演男主角小迪，電影上映後她瞬間爆紅，更有傳聞周星馳收她當「乾女兒」，而她卻在2016年赴美國留學，讓眾人訝異；近年徐嬌回歸演藝圈，有不少戲劇演出，25歲的她已長得亭亭玉立，日前露出白嫩裸背，影迷被驚艷到直呼「長大了」。

華語電影圈有許多「星女郎」，其中最特別的就屬女星徐嬌，10多歲的她被要求在電影《長江七號》反串男主角小迪，也就是周星馳戲裡的兒子，電影上映後創下驚人票房她也爆紅，還有傳聞周星馳收她當「乾女兒」；近年徐嬌從美國留學完，馬上就有許多影視工作機會，今年就有超過4部電視劇和電影。

25歲徐嬌越大越性感迷人。(圖/ 摘自徐嬌微博)

而徐嬌今年滿25歲，不時會在微博分享日常生活或個人穿搭，近日她穿了一件黑色細肩帶洋裝，轉過身才發現背後大挖空到腰，露出超白嫩裸背，性感卻一點都不情色；徐嬌幾乎看不出是當年那個《長江七號》裡的小迪，越大越漂亮外，也更有變成女人的韻味。

徐嬌性感女人味穿搭讓粉絲都超驚喜，激動表示，「好漂亮的背，會讓人想跟著走」、「太辣了吧」、「小時候以為你是男孩子，現在是我心上的漂亮姐姐」、「嬌嬌身材越來越好了，只是太瘦了啦」。