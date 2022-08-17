雲林縣虎尾區鄉鎮長選舉，民進黨在4鄉鎮均已確定人選。藍營部分，虎尾鎮由國民黨員丁學忠以無黨身分尋求連任；土庫鎮由國民黨員陳特凱以無黨身分參選；褒忠鄉有無黨籍許峰瑞；元長鄉則無人應戰。國民黨雲林縣黨部表示，虎尾區將整合泛藍力量，以支持黨員與黨友方式對戰民進黨，避免一黨獨大，讓選民有更多的選擇。

民進黨在虎尾區4鄉鎮，已確定鄉鎮長參選人選，包括虎尾鎮黃清財、土庫鎮張榮麗、褒忠鄉陳建名、元長鄉李明明，其中黃清財在本月15日才確定參選，是全縣20鄉鎮市中，最後1位徵召提名者，打破先前「民進黨在虎尾找不到人參選」傳言。張榮麗、陳建名、李明明則都是尋求連任，選情看好。

國民黨雲林縣黨部在虎尾區4鄉鎮，均未提名參選人，而是以支持黨員與黨友方式對戰民進黨，土庫鎮長參選人陳特凱為農會主任，將動員農會系統與張榮麗一較高下；褒忠鄉長參選人許峰瑞，為現任褒忠鄉民代表，有其基層實力；元長鄉目前無人表態與李明明競選，形成李「找不到對手」局勢。

尋求連任的虎尾鎮長丁學忠，是藍營在虎尾區最有勝算者，丁學忠上任後積極爭取地方建設，加上年紀輕、點子多，吸引不少中間選民與年輕選票，連任氣勢旺。不過黃清財也非弱者，曾任民進黨雲林縣黨部主委，在黨部與地方都有不錯的實力，未到最後勝負難以預料。

地方政壇人士分析，國民黨在雲林縣雖僅提名斗六、古坑、麥寮3鄉鎮市參選人，但其餘17鄉鎮，都有黨員與黨友參選，形成一股泛藍力量，可避免民進黨一黨獨大，其鄉鎮市長參選人行有餘力四處助選，影響縣議員選情甚至縣長選情。