富邦悍將的「索沙理髮廳」現在有洋投范米特繼承，日前他為隊友郭俊麟、賴智垣剪髮，兩位「顧客」都十分滿意新髮型，范米特說：「我想把索沙的事業傳承下去，讓隊友有很好的理髮師。」

洋將在外打拚，剛到新環境剪髮是一大問題，因此他們都練就為自己剪髮的好本領，後來也會幫隊友理髮，之前索沙在富邦時就看到他時常為隊友剪髮。

范米特透露，自己從2010年開始到外地打球後學著為自己剪髮，後來也開始幫隊友剪，他笑著說這樣不只省了很多錢，也能拉近與隊友的距離，「這很不錯。」

後來索沙改披樂天桃猿球衣，富邦理髮師的位置由優瑪、范米特接棒，范米特透露，一開始是先幫羅力、富藍戈剪，本土球員看到後就來詢問能否幫忙剪，他笑著說：「看能不能把大家剪得帥一點，打起球來也更有自信。」

剪過這麼多顆頭，范米特最滿意的是富藍戈的髮型，他也指出，羅力的難度相對比較高，主要是因為他頭頂髮量多，「他就像是丘巴卡（星際大戰人物）那樣，比較不好剪，亞洲人的髮質比較直，相對好剪。」

身為本土1號顧客的郭俊麟透露，自己是因為剛好看到范米特在幫2位洋將剪髮，心想自己兩側頭髮也剛好該剪了，就問他能否幫忙，「他很用心剪，剪滿久的，大概花了20至30分鐘。」

至於賴智垣則是看到「白老鼠」郭俊麟的成果才跟進，「本來還有點怕怕的，但看到俊麟的髮型後決定也讓他剪。很滿意新髮型，剪完後我還問他要多少錢，他說不用錢。」