（彰化銀行董事長凌忠嫄(右)及總經理周朝崇(左)前瞻領航，帶領彰銀擘劃四大永續願景。圖／彰化銀行提供） 彰化銀行在董事長凌忠嫄及總經理周朝崇前瞻領航下，持續關注氣候變化與國際間倡議行動，呼應國家發展委員會發布的「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」將綠色金融列為「十二項關鍵戰略」之一，彰銀積極擘劃「科學減碳、盡職投資、責任授信及普惠金融」四大永續願景，推動各項永續計畫，帶領全體員工戮力踐行綠色金融。彰銀繼完成2年期「STEP」- SASB(永續會計準則)、TCFD(氣候相關財務揭露)及EP(赤道原則)3大永續建構基礎目標後，於2021年永續報告書中由凌忠嫄揭示，彰銀為邁向淨零目標，聚焦四大策略分別為：1.科學減碳(Carbon)-擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動；2.盡職投資(Capital)-創造投資價值，發揮長期永續影響力；3.責任授信(Credit)-遵循赤道原則，推動以綠色金融協助企業轉型；4.普惠金融(Customer)-重視公平待客原則，精進友善金融服務。彰銀表示，為達成四大永續願景目標，今年積極採行相關行動，近期完成首家(彰化分行)碳中和分行驗證、簽署加入SBTi國際倡議及採用PCAF掌握投融資商品碳排，以具體行動實踐永續願景。為強化營運永續發展基石，彰銀自185家分行中挑選「起家厝」彰化分行進行碳中和分行轉型計畫，透過落實節能減碳行動，如汰換老舊空調、照明設備等，成功減少26.7％之碳排放量，並藉由購買具國際黃金標準(Gold Standard)之碳權，抵換類別1至類別5排碳量，於7月18日經英國標準協會(BSI)PAS 2060碳中和標準查證通過，正式宣告成為彰銀首家碳中和分行。彰化分行現址為彰銀1905年創設時之總行設置地點，由具歷史意義上的開展起源作為轉型發軔之始，象徵達成環境永續之決心。彰銀於2022年6月正式簽署加入全球公認最具公信力之減量目標核可組織-科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，為公股銀行中首家承諾依循SBTi設定減碳目標的金融機構，繼採行TCFD盤點風險與機會之後，針對目標及指標面向，加強提升各階段減碳目標設定之切合度與行動規劃之執行效益，打造具競爭力各項綠色減碳策略與商品，期能透過金融影響力鼓勵客戶低碳轉型，創造商業夥伴間的協力價值，攜手為淨零目標努力。為符合SBTi減碳目標之設定，同時接軌國際碳排管理標準，彰銀依「碳會計金融合作夥伴關係」(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF)之方法學，完成2021年度「上市櫃公司股票及債券投資」、「公司長期融資」、「發電業專案融資」及「商用不動產融資」等4項資產類別之溫室氣體盤查，確實掌握投融資商品組合的碳排情形，並將提交可行、具體減碳目標予SBTi，在衝刺業績同時堅定且務實地往永續金融路上前進。凌忠嫄表示，金融業肩負社會責任，展望未來，彰銀除了自身積極節能減碳外，將持續提升公司治理、社會關懷及環境保護，結合客戶、業務夥伴及供應商攜手推動SDGs(聯合國永續發展目標)價值，同時以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸，發揮影響力支持企業轉型，共同邁向永續淨零願景。