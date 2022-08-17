2050淨零排放是世界趨勢，亦是我國政府及產業的共同目標。在經濟部支持下，工研院17日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」，針對南臺灣產業淨零轉型需求，提出減碳策略，現場並展出超過20項減碳技術與服務，期能幫助南臺灣產業在變局中把握先機，厚植未來競爭力。

行政院副院長沈榮津表示，面對2050淨零挑戰，蔡總統已宣示臺灣四大轉型路徑，包括「能源轉型要繼續」、「產業轉型要加速」、「生活轉型要啟動」、「社會轉型要公正」，讓國家持續前進。行政院提出氣候變遷因應法案，公布2050淨零排放政策路徑藍圖，產業淨零轉型採低碳先行，再追求零碳，藉由製程改善、能源轉換、循環經濟三大面向、11項措施協助產業減碳，也跟各大產業公協會組成工作小組，由政府領頭完善制度，引領各產業公協會邁向2050淨零排放目標，建立以大帶小減碳模式，透過公私協力帶領產業淨零轉型。

經濟部技術處處長邱求慧表示，淨零排放是大家未來數十年間持續要面對的課題，碳排放也將是影響產業競爭力的關鍵要素。經濟部為因應2050淨零排放目標，也提出了2×2轉型架構，所謂的「2×2」架構，就是讓能源與產業先實現低碳，再變成零碳。技術處自112年起在未來4年規劃投入約百億科研經費進行淨零排放技術研發，並以三大策略方向進行布局，包括（1）研發新可運用在鋼鐵、石化、電子及紡織等重點領域的減碳製程技術、（2）投入氫能源技術應用開發、（3）完備運具電動化及開發戰略材料等，讓產業在轉型升級的過程中，獲得減碳、增產、高附加價值等多重效益。

經濟部能源局局長游振偉表示，經濟部從2018年將循環經濟列為臺灣國家轉型的關鍵策略，並正式核定「循環經濟推動方案」帶動我國朝向循環經濟發展，並以南臺灣為基地，打造綠能科技示範場域。此次展出的能源專案成果「工業餘氫發電與純化技術」，便是將半導體、電子業製程中大量產生的剩餘氫氣作為發電或是純化回收再利用，不僅能協助產業降低以往需要燃燒餘氫的碳排，更達到循環經濟、潔淨綠電的效果。

工研院院長劉文雄表示，面對2050年淨零排放的挑戰，科技研發是達成淨零排放的重要關鍵，減碳力就是競爭力，工研院透入多項創新的減碳科技，攜手南部產業打造淨零減碳綠色產業聚落，讓產業兼顧經濟成長與環境永續，展現與南部產業共生共榮的關鍵力量。

劉文雄進一步指出，南臺灣是我國製造業的重鎮，聚集鋼鐵、石化、紡織、電子及半導體等產業及中小企業，工研院從能源供給、需求使用、低碳製造及環境永續等四大層面，整合系統化服務與創新科技，提供產業一站式購足的淨零解方，從碳管理平台、服務團、人才、技術等，協助企業從碳盤查、熱點分析、減碳技術到認證等減少碳排放。例如在加工製造領域研發的「高能雷射銲接技術」技術，能夠幫助產業邁向低碳加工製造，同時也具備「解決傳統銲接人才斷層」、「擺脫長期仰賴國際設備」、「提升勞力效率」等特色。期盼藉由此次論壇及特展，能為南臺灣產業帶來新商機，邁向淨零永續新未來。

臺灣機械工業同業公會理事長魏燦文則表示，南臺灣有相當多的加工製造產業，長期都是支撐起地方經濟的要角，如今面對全球局勢的迅速變遷，淨零排放已是必做的功課，感謝經濟部與工研院在減碳策略與技術上的輔導、服務，讓業者們找到方法、看見機會，一起與地方發展共榮共好。

「預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」從國際趨勢與創新技術切入，工研院此次展出的「產業淨零轉型服務團」從企業教育、碳排健檢到技術導入，從規劃、輔導到導入服務，以全方位一站式客製化方式，協助企業提升減碳競爭力，並已成立「淨零永續學校」，擬定淨零學習地圖，培養綠領人才。