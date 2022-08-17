內政部長徐國勇17日中午赴苗栗縣警局慰勉全體官警。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

內政部長徐國勇17日中午赴苗栗縣警局慰勉全體官警，並頒發獎金。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

內政部長徐國勇17日中午赴苗栗縣警局慰勉全體官警。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

因應年底地方公職人員選舉將屆，內政部長徐國勇17日上午蒞臨苗栗縣警局視察查賄制暴工作，代表總統及行政院長蘇貞昌慰勉同仁辛勞，徐國勇並特別慰勉全體官警在坤輿掩埋場抗爭事件執勤辛勞及委曲，並頒發選舉治安維護整備工作加菜金，縣警局長陳武康召集全體一級要幹部與會，和部長面對面座談。

徐國勇在會中聽取縣警局刑大報告選情概況分析、歷次查賄策進，及現階段打擊詐欺犯罪具體作為。徐國勇特別提示，「公平、公正、公開」的選舉是自由民主價值所在，同仁應全力投入查賄制暴，落實「掃黑、肅槍、緝毒、打詐」四大面向治安維護，借鏡日本前首相安倍晉三遇襲身亡事件，提醒同仁應依標準化作業流程縝密部署維安工作，勿因過度自信輕忽執勤細節，務求選舉「平安、平順、平穩」。

針對防制國人遭誘騙赴外國求職一事，徐國勇對於苗栗縣警局落實清查高風險人口及成立跨局處專案小組等做法給予肯定，並提醒同仁應掌握相關法令規範應處，依法嚴辦，全面打擊詐欺犯罪及查緝人口販運案件，並積極向上溯源刨除集團。

最後，徐國勇特別針對先前造橋鄉坤輿掩埋場抗爭事件中，縣警局全體官警執勤辛勞慰勉基層同仁，雖在勤務中偶有委屈受挫，也切勿氣餒灰心，並強調自己與全體警察同仁站在同一陣線，共同為維護治安奮鬥打拚。