台中市議員謝志忠、張玉嬿、黃守達抨擊盧市府「報喜不報憂」，細看十項指標簡直不堪考驗。（張亦惠攝）

台中市政府8月初公布台中市10項經濟指標都是全國第一，民進黨市議員邱素貞今天業務質詢時質疑，既然如此那為何台中薪資在六都排名墊底？議員謝志忠也批，盧氏經濟「報喜不報憂」細看十項指標簡直不堪考驗。

市議員邱素貞、陳淑華表示，經濟指標好，薪資應該會提高，但，台中薪資在6都中排名卻墊底，市府雖拿出數據顯示台中在6都中的民眾就業率高，但薪資卻很少，市府應該想出具體改善配套辦法，提高所得，才有實際效果，不是換個數據排名第一，就能解決低薪問題。

議員謝志忠也指出，根據經濟部統計，今年1到6月，新設立商業登記家數4879間，相對歇業家數也有2400間；而新設立公司登記家數4112間，相對的公司解散撤銷及廢止也有1756間。從新登記工廠家數新增409間，歇業509間，總共少了100間，「盧氏經濟」卻沒看到歇業的數字與少100間工廠，只看到新增的部分，「報喜不報憂」。

張玉嬿表示，這些經濟指標的漂亮數字，民眾並沒有感受到實質的好處，看起來是市府玩數字遊戲搞的鬼，關廠的比新設的多，市民如何相信市府的話？感覺就是騙很大。未登記工廠也被台中審計處認證審查量能不足，這是金玉其外、敗絮其中，一定要好好檢討。

經發局表示，台中市政府所公布的第二季經濟指標，均依據中央經濟部統計處、投資台灣事務所、財政部等單位所公布資料，客觀計算而得。不論公司登記、商業登記的家數及資本額，第二季均以截至今年6月底數據為準，其為累計結果，按中央統計方式，並已隱含設立、歇業數據整體計算而得，「絕無杜撰情事」。