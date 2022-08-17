午後對流旺盛，高雄市今（17）日下午突然下起大雨，雨勢來得又快又猛，讓許多民眾措手不及，有網友就貼出一段20秒的影片，拍下高雄水管路「每逢豪雨必淹水」的誇張景象，水深半個輪胎高，讓路過的車輛濺起大量水花。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發出一段20秒的影片，其中可見，路上有不少汽車行駛，但卻因為大量降雨，導致土黃色的積水蓋過了柏油路，深度有將近半顆輪胎高，雖然大部分的車輛已減速慢行，不過行經處仍掀起巨大水花。原PO表示，拍攝地點位於義大二路和水管路三段，「每逢豪雨必淹水」。

陳彥馮 在 爆廢公社 發文 每逢豪雨必淹水的高雄水管路 由爆料公社發佈於 2022年8月17日 星期三

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「未看先猜高雄」、「令人鼻酸」、「黃河支流」、「又可以划船了」，更有人諷刺，「積水洗車胎，高雄德政之一」、「都提醒你是水管路了」、「沒事沒事，這是暖男在幫市民洗底盤！真貼心」。

對此，警方表示，今天3時10分左右，有接獲民眾報案道路淹水，不過警訪趕往現場後，積水已於3時25分退去，所幸並沒有造成任何事故。