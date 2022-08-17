基隆市多日無雨，水情拉警報，貢寮淨水場枯竭、新山水庫蓄水量17日已跌至49％，信義區、中正區缺水同時，中山區仍不斷發生漏水問題。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆漏水率每年蟬聯全台第一，年年漏掉水量約3座新山水庫，質疑台水砸15億汰換管線，以及前瞻水環境計畫20億究竟花去哪。

黃希賢指出，據台灣自來水公司統計，基隆去年自來水漏水率高達22.89％，遠高於全國平均的13.59％，漏水量相當於3座新山水庫；另據內政部營建署統計，基隆市截至去年，接管率僅39.78％，也低於全國平均40.40％。

黃希賢說，基隆1年用水約1.6億噸，光2020年就漏掉3680萬噸、24.14％，依新山水庫有效蓄水量1005.6萬立方公尺換算，等於漏掉3.66座新山水庫；他提及，政院2020至今年已加碼8億元執行降漏計畫，8年來，投入15億元汰換管線，更獲中央前瞻水環境計畫補助20.41億元，但漏水量仍相當高。

「中央欠基隆太多」黃希賢直言，基隆人每年忍受淋雨超過200天，卻在缺水時，得不到關愛，住在中正、信義區的高地住戶，已近1周無水可用，他提到，蔡英文總統前幾天到基隆時，為何只顧幫黨籍市長參選人助選，對於缺水問題隻字不提，怒批政府不能只憑「這幾天或許有午後雷陣雨」、「等到8月底」等話術呼嚨市民。