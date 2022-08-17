鳳凰藝能經紀公司總經理趙善意表示，目前已緊急通知艾成父母趕到台灣，相關程序正與政府洽辦，將盡速抵達台灣參與治喪事宜，也盼大眾給王瞳多一點空間。（蔡雯如攝）

藝人艾成今（17）日上午驚傳在捷運蘆洲站共構大樓墜樓身亡，遺體今下午送往板橋殯儀館相驗，藝人林道遠、王瞳父母、艾成經紀人都相繼趕往現場，王瞳也在友人陪伴下到場，頭戴漁夫帽，低頭不語，她在相驗結束後疑似因心情低落，腳步不穩，遭2位友人攙扶下搭車離開。

鳳凰藝能經紀公司總經理趙善意代為發言，他表示，驗屍過程非常完整，政府公家單位處理很好，目前確認應該就是意外過世，他代表艾成、王瞳感謝所有粉絲、長官長輩，目前已緊急通知艾成父母趕到台灣，相關程序正與政府洽辦，將盡速抵達台灣參與治喪事宜。

趙善意說，艾成是基督徒，將與教會一起舉辦追思禮拜，詳細時間會再通知大眾，另外粉絲追思部分，將徵詢艾成家屬、教會的意見，將盡全力滿足粉絲需求。

趙善意表示，王瞳今接獲消息時，正在雪山隧道往宜蘭方向，聞訊後就立刻折返，聽聞有人在苛責王瞳未幫艾成，他覺得過於要求了，為了不讓王瞳心情受影響，目前已將她個人臉書關閉，全力協助她，盼大眾用從寬、仁厚角度來看待。

趙善意說，目前非常虛脫，希望大家給她一點空間，任何人遇到這樣的事，悲傷都無法用言語表達，希望大眾給予空間，讓她療傷止痛，希望王瞳盡早走出來。

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