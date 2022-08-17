國民黨今提名新北市長侯友宜爭取連任，他稍早在臉書發文表示，今獲國民黨提名，爭取新北市長連任，我們會團結在一起面對這場為人民而拚的戰役，為國家、為人民努力做事，腳踏實地，做好自己的工作和角色，讓所有市民安居樂業，一起「侯侯做代誌」、為人民拚一個好日子。

侯友宜說，台灣要找回當年純樸善良團結讓生活共好，新北市是北台灣地區、千萬人口的中心，新北好、千萬人好、北台灣好、台灣就會共好，新北一肩扛起北台灣中心城市的重責大任，以做大市、做大事的精神，繼續朝著為新北市2030願景而努力。

侯友宜說，新北市蛻變是現在進行式，將持續推升未來10年願景，從新北市南端的十四張、秀朗北側、中和灰磘、土城彈藥庫，板橋浮洲到五股擴大都市計畫、塭仔圳的市地重劃以及蘆洲南北側，建構北台灣中心，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心3軸心，推動整體開發，晉升國際大都市現正實現中。

侯友宜也說，三環六線在2030年能夠完成139公里、121座車站，讓每十萬人擁有3座車站，跟東京、首爾齊名，更超越新加坡，在捷運系統以及都市規劃的基礎上，讓新北市建構6大產業布局，從南端的中和、汐止到北端的淡海新市鎮以及八里跟林口，達成2030願景藍圖。

侯友宜說，從事公職42年以來，為人民打拚，少說多做，是他不變的行事準則，「侯侯」做代誌 ，讓民眾過好生活，市民關心的每件大小事，都是他最在乎的事，新北市未來的發展，更是他的責任，莫忘初衷，他會繼續和民眾站在一起，大家逗陣來打拚。