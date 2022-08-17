中秋夯肉已成為全民運動，隨著中秋連假的腳步接近，全台餐飲集團爭相搶食肉品外帶商機！築間餐飲集團表示，烤肉是中秋重頭戲，去年中秋檔期餐廳內用約占8成、外帶約2成，今年中秋檔期內用預約電話詢問不斷，預估內用可望突破9成、外帶預估再成長2至3成。

築間餐飲集團表示，為了讓民眾中秋佳節在家也能輕鬆烤肉，節省採購、醃肉的準備，築間提供便利性選擇，集團旗下主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，以及個人套餐的「燒肉Smile」即日起開賣（中秋節前7天開放預訂中秋節前後3天取貨）1,299元的超值燒肉外帶組，即享有1.2公斤「極上牛盛合」或「特選豚盛合」的套餐。

其中，「極上牛盛合」包含美國Prime羽下牛排、美國帶骨牛小排、牛肋條、牛五花、豚梅花、豚五花、現流雞腿、雞松（土反）等；「特選豚盛合」則有老饕必吃伊比利豚、嚴選松（土反）豚、豚肋條、豚梅花、豚五花、現流雞腿、雞松板等，每套餐還附上萵苣美生菜、韓式泡菜、秘製燒肉醬、日式昆布鹽搭配，一口氣吃到牛、雞、豬三款肉品，超過10種食材。

築間餐飲集團表示，有「世界上最好吃豬肉」美譽的伊比利豬，玫瑰紅色澤肌理間，遍佈雪白細緻油花紋理，還會散發淡淡果香，油香不膩、肉嫩Q彈，飽滿香氣在口中覆蓋，是老饕眼中的夢幻珍饈；還有Prime極佳級的羽下牛排，選自肩胛部位的翼板肉，油脂豐富且分佈均勻、肉質嚼勁有口感，加入秘制燒肉醬一起烤入味，一口接一口停不下來！