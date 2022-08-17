中藥「桑黃」成分可有效防止新型冠狀病毒進入宿主細胞，降低病毒感染，由中國醫藥大學、亞洲大學與嘉南藥科大學跨校合作團隊研究成果，發表名為「桑黃及其成分作為COVID-19刺突蛋白受體結合域抑製劑的潛力研究」，刊登國際知名期刊《Biomedicine ＆ Pharmacotherapy》躍上國際。

由中央研究院首位本土中醫新科院士林昭庚講座帶領的中國醫藥大學、亞洲大學、嘉南藥科大學與京華中醫、康華中醫診所跨校合作團隊研究發現，「桑黃」成分可有效防止新型冠狀病毒，讓台灣中醫藥在COVID-19新冠肺炎疫情間獲高度認同。

林昭庚所帶領的跨校合作研究團隊，針對桑黃和其酚類化合物的研究發現桑黃和其酚類化合物，在細胞和小鼠模型中對ACE2和TMPRSS2表現出顯著的抑制作用，其中桑黃特有的成分hispidin和34-dihydroxybenzalacetone對ACE2和TMPRSS2顯示出顯著的抑制作用，且沒有細胞毒性或器官損傷。

中國醫藥大學教授黃冠中教授表示，數據僅止於細胞和動物試驗的證據，代表桑黃和其酚類化合物可能作為新型抑制ACE2和TMPRSS2活性的藥物來源，可防止新型冠狀病毒進入宿主細胞以及阻止隨後的疾病產生。臨床研究目前也正在規劃中。

桑黃子實體為寄生於桑樹上之多年生蕈類，且生長緩慢，難以用人方法栽培，近年研究也挖掘出許多桑黃對健康有相當多藥理活性，如：抗發炎、抗氧化、抗癌、護肝、保護腎臟、抗病毒、免疫調節、降血糖和降血脂。

林昭庚研究團隊建議，在COVID-19新冠肺炎疫情期間，民眾每天可服用共1至2克的桑黃萃取物，作為日常保健食品，增強自身免疫力。