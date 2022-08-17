日前一名網友在臉書「爆怨公社」指控，到高雄一間知名連鎖燒肉店用餐時，竟連續吃到4條鋼絲，向服務人員反應後，竟得到對方冷回「鐵網是鋼刷刷的難免會有」，讓網友相當不滿。高雄市衛生局獲報後17日前往該店家稽查，現場雖未見鋼絲殘留，但未保持清潔等缺失，依食品良好衛生規範準則，開立限期改善通知書，飭令業者限期確實改善。

網友在臉書社團「爆怨公社」中發文，表示在高雄大型連鎖燒肉吃到飽店用餐時，在烤網竟發現1、2條鋼絲，看到後直接丟進垃圾桶，但是鋼絲卻沒有放過這組客人，客人竟在喝珍奶時，吐出第3條鋼絲。

網友向服務人員反應後，服務人員竟冷回「「鐵網是鋼刷刷的難免會有鋼絲」，在服務人員解釋的過程中，又發現第4條鋼絲的存在，服務人員見狀立馬夾走。

高市衛生局獲報後也前往店家稽查，經查後業者是以鋼刷清洗烤網，珍珠奶茶盛裝容器以海綿刷清洗，現場未見鋼絲殘留，但查到食品器具及地磚破損、天花板未保持清潔等缺失，依食品良好衛生規範準則，開立限期改善通知書，飭令業者限期確實改善。

食品器具有鋼絲依風險評估有危害健康之虞者，涉違反食品安全衛生管理法第16條第4款暨同法44條第1項第2款規定，可處新臺幣6萬元以上罰鍰；另違反食品良好衛生規範準則限期改善部分，屆期將派員複查，倘未依規定改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項暨同法44條第1項第1款規定，可處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局呼籲餐飲業者，務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。