依然典型在夙昔？近日詐騙集團拐騙台灣人到柬埔寨現象猖獗，但政府僅派警力在機場示警勸導，缺乏跨境打擊犯罪及救援機制；媒體人羅友志今(17日)在《大新聞大爆卦》節目指出，警政署不可能不知道東南亞詐騙熱點在哪，但卻沒有積極經營聯絡官；他舉馬英九時代曾建立「兩岸共同打擊犯罪機制」，讓詐騙集團在大陸難以生存，感嘆蔡政府相比之下完全躺平。

羅友志表示，「我昨天問白狼那邊救出來的兩對『你們知不知道是詐騙？』，他說隱隱約約覺得怪怪的，但是『台灣沒辦法過（日子）了，不然要怎樣嘛』，就這麼簡單啊，台灣沒辦法過了是誰的責任？是(網紅)Bump的責任？還是柬埔寨的責任？還是詐騙集團的責任？不啊，是當今政府的責任。」

「我以前跑社會新聞最討厭就是聽到『警察怎麼了』。」羅友志說，「治安警察又怎麼了，尤其是小偷，偷竊、搶奪，沒錯，固然這些嫌犯第一時間一定要被人家抓，可是請問哪個人偷東西，筆錄上會寫說『警察叫我偷東西』？沒有，九成幾乎都是『我沒辦法過日子』，小偷；搶奪犯又不一樣，搶奪犯大多是吸毒。大家要了解整個犯罪結構，才有辦法討論後面這些事情。」

羅友志指出，「20年前我跑詐騙，只要到大陸就抓機房就對了，馬英九時代有個東西叫『兩岸共打』，所以非常簡單，我只要知道哪天詐騙集團在廣西、在湖北，只要通知大陸的公安，碰碰碰就把人抓回來，兩岸之間沒有法律基礎，就是『共同打擊犯罪機制』，就一張紙，誰建立起來的？就以前這些辛苦的、還願意做事的警察們，那個時代的，我認識幾個老朋友，馬正華警官，能力強到幾乎可以當警政署長的人。」

「就他們這些人，到大陸去談出一套方法，被我們打擊到詐騙集團在大陸活不下去了。」羅友志強調，「大陸也一定要把它們抓乾淨，因為從騙台灣人回來騙大陸人了，被大陸剷除之後誰倒楣了？第一個就東南亞，再來非洲，然後南歐也有一些城市是我們台灣詐騙集團的大本營，還有南美，為什麼選這些國家？因為這些地方政府效能不彰，我要落跑、我是通緝犯，這個地方我好待啊！」

羅友志指出，「那我們政府知不知道這些？羅友志都知道，當今警政署長怎麼可能不知道？這些地方是重點區域，那為什麼沒有派聯絡官，甚至跟外交單位合作？警察的外交體系跟外交部的外交體系是不一樣的，菲律賓有菲律賓聯絡官，像東南亞，柬埔寨、越南、泰國共用一個聯絡官，我想請問你為什麼不經營？為什麼要讓一個女生累到頭部蜂窩性組織炎？」

「上到外交部、下到警政署都知道這是一個詐騙治安熱點，請問這6年你做了什麼？你沒幹任何事。」羅友志說，「馬英九時代知道這邊變成詐騙熱點，因為那個時代願意做嘛，警察就為國家談出這樣一個東西；我想請問蔡政府，你的官箴為什麼到了這個樣子？明明知道柬埔寨4千多個人困在那邊，你有聯絡官、你有外交體系，你有駐泰、越辦事處，為什麼你都沒有動，現在才把人家搞到蜂窩性組織炎？你就知道馬政府跟蔡政府時代有什麼不一樣了。」