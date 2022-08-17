歌手張韶涵唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，也主演過許多經典台劇《MVP情人》、《公主小妹》等，近年她把演藝重心轉往大陸，經常登上綜藝和歌唱節目，近日她曬出一組出遊照，大秀背部線條，緊實背肌讓粉絲看傻眼。

張韶涵今（17日）在微博曬出多張照片，她配文「夏日·背影」，照片中張韶涵一頭長髮用鯊魚夾夾住，黑色短版上衣露出平坦小腹，搭配牛仔長褲，打扮隨性中保有一絲性感，她戴著口罩逛街，雖然遮住大半張臉，但光是身材就足夠吸睛，其中一張背面照引起大家討論，張韶涵背對鏡頭，舉著手似乎是在整理頭髮，兩側挖空露出大片美背，肌肉線條非常明顯，宛如金剛芭比。

狀態引起許多網友討論：「這身材太完美」、「身材真好」、「背部線條太棒了」、「好瘦」、「可以把我揍趴下就是說」、「瘦但有肌肉」、「姐姐這個身材我一整個羨慕住好嘛~背部肌肉線條好絕」、「就問一句，你們敢相信這個女人40歲嗎？ 」、「沒有人可以不老，但是張韶涵可以」、「夏天的快樂，就是可以看張韶涵的馬甲線」、「被張韶涵保護肯定很有安全感」。

張韶涵身高158，從出道以來一直都很瘦，近年更嘗試舉重、瑜珈、拳擊等運動鍛鍊身材，在演藝圈是出了名的自律，她曾在節目上說歌手不止要練肺活量，還要有（身體）線條，所以會盡量讓自己維持好狀態，花很多時間來鍛鍊自己。