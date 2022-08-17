南投市超有感，下午4點左右下起豪大雨，伴隨雷鳴、閃電等，彰南路自來水公司南投營業所附近，水淹超過半個輪胎，根本就看不到馬路。

彰化縣大村鄉山腳路也是，洪水夾著滾滾黃沙佔滿車道，往如要橫渡黃河一樣。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警方表示，陸續有接收到民眾報案，主要淹水路段也派員疏導交通，呼籲民眾遇積水路段應該小心慢行，避免車輛生困發生意外。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

中部地區雨彈來襲，下午4點左右瘋狂降雨，南投市台3線自來水公司附近嚴重淹水，民眾開車經過以為在溯溪，水淹將近半台車;另外彰化縣大村鄉山腳路也是，洪水夾著滾滾黃沙佔滿車道，往如要橫渡黃河一樣，警方呼籲民眾雨中行車小心慢行，注意路況以免車輛受困。

中部地區雨彈來襲，下午4點左右瘋狂降雨，南投市台3線自來水公司附近嚴重淹水，民眾開車經過以為在溯溪，水淹將近半台車;另外彰化縣大村鄉山腳路也是，洪水夾著滾滾黃沙佔滿車道，往如要橫渡黃河一樣，警方呼籲民眾雨中行車小心慢行，注意路況以免車輛受困。

今天下午午後對流雲系發展旺盛，氣象局發布警報，中部地區包括南投、埔里、竹山、鹿谷、國姓等山區，平地包括南投市、草屯、集集，彰化山區員林、田中、二水、社頭、大村等地區，也都下起強降雨。

南投市超有感，下午4點左右下起豪大雨，伴隨雷鳴、閃電等，彰南路自來水公司南投營業所附近，水淹超過半個輪胎，根本就看不到馬路，整條馬路就像一條湍急的溪流一樣，當地民眾表示，積水很快不到半小時就淹起來，看到的少說就有6台車拋錨，卡在路上動彈不得。

彰化縣大村鄉山腳路一帶，往員林方向，由於該路段僅靠八卦山邊，大量於水夾帶泥沙，整條馬路就像覆蓋一層黃色泥沙一樣，駕駛經過險象環生，幾乎快看不到馬路在哪，民眾趕緊用手機拍下這驚險畫面。

彰化警方表示，陸續有接收到民眾報案，主要淹水路段也派員疏導交通，呼籲民眾遇積水路段應該小心慢行，避免車輛生困發生意外。