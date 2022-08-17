柬埔寨詐騙事件頻傳，YouTuber「好棒Bump」曾多次拍片踢爆詐騙內幕，甚至親自飛到杜拜、柬埔寨等地進行救援，期間因為一次救人行動槓上外交部。針對外交部多次呼籲「切勿以訛傳訛」，好棒Bump昨（16）日宣布停止更新「詐騙解碼」系列影片，並表示若外交部繼續亂講他誤導民眾，就每天開直播、拍影片，聯合所有力量進行控訴。今日雙方再度回應。

外交部今（17）日第四度對駐杜拜辦事處拒絕協助受困國人事件澄清，外交部對關心國人安危、積極提供救援，並協助宣導反詐騙的熱心國人表達誠摯感謝，也將持續與政府相關單位合作，協助營救受困海外國人，加強宣導工作，避免有更多的國人遭騙受害。

外交部強調，外館提供國人海外急難救助，絕無刻意耽擱個案或拒絕協助國人的情況，所有應辦事宜及處理流程均在第一時間向當事人及家屬說明，並保持暢通聯繫及溝通。然此類營救有賴受困當事人、家屬與駐外同仁的相互配合，才能在符合有關國家的法律及規定下，順利處理每一個環節並完成個案救援。至於營救國人的相關文件及經過，外交部均留有紀錄，惟因維護國人隱私而不宜公開，以免對當事人衍生不必要的影響與困擾。

好棒Bump表示將公開國人受困數據、辦事處的合作情況。（翻攝自bumpbro IG）

好棒Bump則在IG發聲，表示停更「詐騙解碼」並非心灰意冷，「我的心從來沒有期待過政府，因此並不會對他們心死」，指稱要先處理掉政府的無能、推託、慌（謊）言，否則他再怎麼拍片都對社會毫無幫助。

好棒Bump透露，自己接下來會開始攻擊到政府認錯改進，特別是這段時間為了讓政府好做事、未來一起救援和反詐，隱藏許多真相也拒絕上節目，「就是不想給政府難堪」，未來他會公開真實受困數據、辦事處的實際配合情況，「已經過了24小時沒有收到道歉跟回應，好，我現在正式跟你們宣戰」。