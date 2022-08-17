台灣虎航（6757）將參加第16屆台北國際觀光博覽會，19日至22日舉辦，瞄準疫後旅遊市場復甦，以遊樂園概念「玩心再起」為主題，打造歡樂氛圍進駐實體旅展，消費者現場購票可享票價九折，若是購買茨城、岡山、沖繩、曼谷及韓國各航線機票，還能獲得加碼成交禮。

若在現場分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，還可參加抽獎，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券、完美行購物優惠券，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等，旅展期間預計送出17張來回機票及逾千個精美紀念商品。

台灣虎航的攤位有巨型摩天輪、服務亭、三角旗等遊樂園特色，現場民眾只要追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可獲得限量爆米花一份。旅展期間同步推出線上旅展，可訂購的旅行期間為即日起至明年3月25日，推出單程未稅2,299元起的旅展限定優惠促銷價。

台灣虎航為台灣第一且唯一的低成本航空，更是飛航日本及韓國最多航線的國籍航空，已開賣桃園-札幌（新千歲）新航線。