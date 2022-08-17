學童將圖書館的美麗火車窗景彩繪在5米的牆面上。（新北市立圖書館提供）

學童將圖書館的美麗火車窗景彩繪在5米的牆面上。（新北市立圖書館提供）

為了讓陪讀學童擁有不一樣的暑假回憶，新北市立圖書館汐止分館特別針對108課綱跨域創新，以認識家鄉為出發點，邀請汐止在地知名彩繪師林佳德，帶學童共同創作壁畫彩繪，畫出家鄉疾駛過的火車、藍天白雲，培養小朋友對在地文化的認同感，同時也帶大家收心，迎接開學到來。

汐止有3個火車站，火車是當地居民最重要的交通工具，汐止分館的火車觀景窗也是圖書館最搶手的VIP閱覽區。為了讓小朋友可以對自己成長的環境有更多認識，汐止分館陪讀夏令營特別邀請在地藝術家，帶孩子將平日的觀察，融合生活記憶，並打破在紙上畫畫的模式，將自己熟悉的家鄉印象畫在圖書館的牆壁上。

此外，配合「『汐』說水返腳」主題書展，讓大家認識汐止過去與現在的樣貌，希望讓孩子在動手彩繪過程裡，不但能夠培養美感，同時認識自己生活的地方，產生認同感。

確認彩繪主題與方向後，陪讀學童將牆壁當畫布，合力將圖書館的美麗火車窗景彩繪在5米的牆面上，留下不一樣的暑假回憶。參與彩繪的陪讀學童們表示，這是一個有趣又難忘的經驗，還可以認識在地的歷史文化，感覺很特別。

新北市立圖書館館長王錦華表示，孩子都是未來家鄉地方創生的生力軍，透過彩繪活動，讓小朋友從小對自己身邊的環境有更多的認識，也讓學童從參與過程中，能對自己生長的地方有更多的認同感，進而產生認同，讓地方創生的產業人才培訓從小開始。