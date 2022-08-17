馬來西亞籍40歲超偶歌手艾成，今（17）日從蘆洲租屋處墜樓，當場失去生命跡象，艾成曾透露，因為租金較便宜選擇搬到蘆洲，且出門就有捷運，方便他到信義區工作，雖艾成和王瞳有買房共識，但周邊房價動輒1500萬元起跳，又碰到新冠肺炎疫情攪局，只好暫緩規劃，沒想到如今發生憾事，網友難過之餘，也替房東感到無奈，發文詢問「艾成租屋處算不算凶宅」？

艾成墜樓的消息引起各界關注，有鄉民在「PTT八卦板」發文，王瞳和艾成的房子好像是租的捷運宅，「跳下去馬上變凶宅，房價打七折，有沒有王瞳的房東現在在想什麼的卦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「發生這種事情房東也很無奈」、「房東應該能跟家屬求償」，另外，大家對於凶宅的定義眾說紛紜，貼文底下出現多種回應，「跳的地方有關係嗎？」、「跳下去不會變凶宅啊，宅內才算凶宅」、「沒差，捷運宅」、「跳的地方算，落地處不算」、「廣義的話跳出去跟落地的地方都算」。

對此，專攻房產資訊的YouTube頻道《樂居》主持人李奕農指出，依據內政部函釋，構成凶宅要同時符合3個要點：「1.凶殺或自殺死亡、2.發生地專有部分、3.事件發生在賣方持產權期間」。

李奕農解釋，以墜樓為例，除了墜樓當戶為凶宅，如墜落處為他戶專有部分，包括陽台、露台、後院，兩戶都為凶宅，若墜落在一樓中庭等共有部分，則只有墜樓當戶為凶宅。不過，若因為凶宅認定而產生訴訟，最後還是會交由法官判定，「會根據事件發生經過給予判決上的調整」。

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