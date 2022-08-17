男星艾成今（17日）上午10時許在蘆洲捷運站的共構大樓墜落，當場失去生命跡象，享年40歲，震驚社會。其妻王瞳立即放下工作，從宜蘭急奔回台北處理丈夫的後事。事實上，艾成和王瞳還沒在馬來西亞完成結婚登記手續，本規劃年底要回家鄉補辦並見男方父母，如今天人永隔，承諾再也無法實現。

艾成和王瞳交往10年，期間共同度過感情風波，2020年7月底在台登記結婚，因信仰的緣故，兩人婚前無性生活，婚後3個月才「開機」；後來遇到疫情，沒辦法回大馬過新年，自然也得緩緩母國的結婚手續，艾成當時透露，在台灣登記結婚後，半年內必須返馬來西亞辦妥結婚手續，否則會有罰款，不禁苦笑：「只能先準備繳罰款了」。

當時王瞳還笑說：「我們在馬來西亞還沒有婚姻關係」，艾成則開玩笑：「我們回到馬來西亞，就是單身」；不過兩人雖未辦好完整的結婚登記手續，但感情一樣深厚，最近才歡慶結婚2週年，並受訪表示年底計畫回馬來西亞探望父母，以及補辦結婚手續，未料今卻發生憾事，過往的承諾都無法兌現，傷心欲絕的王瞳下午前往板橋殯儀館處理後事，心情低落、腳步不穩，在2名友人的攙扶下搭車離去。

鳳凰藝能經紀公司總經理趙善意代為發言，表示驗屍過程非常完整，目前確認應是意外過世，已緊急通知艾成的父母趕到台灣，將盡速參與治喪事宜；考量艾成是基督徒，預計會與教會一起舉辦追思禮拜，詳細時間會再通知大眾；另外粉絲追思的部分，將徵詢艾成的家屬、教會之意見，將盡全力滿足粉絲的需求。

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