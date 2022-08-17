恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）推出兩款全新處理器系列，運用安全的高效能實時處理能力，持續擴展恩智浦S32創新汽車平台的優勢。S32Z和S32E處理器系列幫助汽車產業加快整合各種實時應用，實現域控制（domain control）、區域控制（zonal control）、安全處理和車輛電氣化，這些功能對於打造下一代安全高效的汽車至關重要。

S32Z處理器適合用於安全處理、域控制和區域控制，而S32E處理器適合用於電動汽車（xEV）控制和智慧驅動。S32Z和S32E處理器軟體相容，有助於實現軟體定義汽車（software-defined vehicle），降低軟體整合複雜度，並增強安全性。

各大汽車廠商均重視汽車產業朝向域架構和區域架構演變的趨勢，幫助其集線器（wiring harness）連接的最佳化，降低成本和整體重量。同時能透過更具可擴展性、更低成本、且以軟體為中心的方案，推動智慧汽車發展與更新。此巨大轉變需要能夠提供更高效能、應用間隔離（application isolation）和記憶體擴展功能的新型處理器，以支援軟體定義汽車和未來創新。

整個汽車生態系統需要進行深度協作，才能設計出具有下一代軟體定義汽車所需效能和確定性行為（deterministic behavior）的實時處理器。博世集團（Robert Bosch GmbH）是此嚴謹過程的關鍵合作夥伴。

博世集團工程副總裁Axel Aue表示，我們與恩智浦針對此兩款新處理器系列進行緊密合作。與嵌入式NVM MCU相較，S32Z和S32E處理器的效能提高了2倍。兩款新處理器系列具備整合平台的關鍵特性，帶有LPDDR4 DRAM和快閃記憶體，具擴展性記憶體。新處理器系列允許整合、隔離汽車的不同功能，效能強大，可以勝任過往需要多顆微處理器的場景，是嵌入式整合的理想之選。

恩智浦S32Z和S32E處理器的功能比現有汽車微控制器更全面。新型處理器系列擁有8個具備拆分-鎖定（split-lock）支援特性的Arm Cortex-R52處理器核心，工作頻率高達1 GHz，能夠因應安全整合確定性以及高效能實時應用的挑戰。透過「核心至引腳（core-to-pin）」硬體虛擬化和資源防火牆，處理器對獨立的實時應用進行隔離，確保免受干擾。

處理器提供高達64 MB的整合Flash記憶體，以實現零停機時間的大規模無線遠端（over-the-air；OTA）升級，並且對於大型應用和AUTOSAR自我調整應用，支援LPDDR4 DRAM和原地執行（execute-in-place；XiP）模式的Flash擴展記憶體。支援24個CAN介面的通訊加速器（FlexLLCE）與支援時間敏感型網路（Time-Sensitive Networking；TSN）的千兆乙太網交換器，為「虛擬ECU」無縫提供汽車資料，進而提高效率，簡化軟體發展。硬體安全引擎（hardware security engine；HSE）支援安全啟動、加速安全服務和金鑰管理。S32Z和S32E處理器透過ISO/SAE 21434網路安全認證以及ISO 26262 ASIL D功能安全認證。

S32E處理器增加了智慧驅動功能，採用進階計時器和高解析度類比數位轉換器（analog-to-digital converter）以及5V類比和I/O的形式，適合具備直接驅動電機控制的xEV整合應用。

憑藉S32Z和S32E處理器的廣泛用途和優勢，全球領先的OEM和Tier One供應商能夠開發具有不同實時處理效能需求的新型汽車架構。

恩智浦半導體資深副總裁暨汽車控制和網路解決方案總經理Ray Cornyn表示，新推出的S32Z和S32E系列處理器幫助恩智浦在安全高效能實時處理方面穩居領導地位，並完善了S32汽車處理器產品組合，以支援客戶實現多樣化端到端域控制和區域汽車架構。恩智浦實時處理器藍圖的可擴展且相容已規劃5奈米技術，幫助客戶設計符合未來需求且功能全面的軟體定義汽車。