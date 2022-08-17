錼創科技（6854）董事長李允立17日表示，錼創做的是半導體等級的精密LED，無論是投資、設備、無塵室都屬半導體等級，未來五至十年將持續微縮晶片，並挑戰三年後切入8吋產能；耕耘八年，李允立認為，錼創是唯一有技術、有產能可達成客戶要求的公司，今年營收將篤定翻二倍至三倍，明年增幅挑戰更高。

錼創今年前七月營收達2.2億元，已逾去年全年營收，李允立表示，Micro LED是發展中的產業，錼創的營收每年均以二至三倍幅度成長，今年預期也是這樣的成長幅度，至於損益，2023年底以前挑戰單月損平，「2024年獲利是非常好的一年」。

李允立自認，錼創是半導體股，過去LED及太陽能產業短時間達到飽和，後進者投入資金很快會追上，Micro LED更像半導體產業，Road Map發展很長，他以半導體製程一路往下微縮為比喻，未來五至十年Micro LED晶片也持續微縮，把晶粒做小，挑戰晶片尺寸的物理極限，製程將會從6吋、8吋過渡至12吋，在投資、設備、無塵室等方面都屬半導體等級，因此Micro LED不僅不同於傳統LED，李允立認為，只要技術領先，後進者優勢就不明顯。

對於競爭者競相投入Micro LED產業，李允立表示，一線大廠如蘋果、google、Facebook都看上這項技術，代表技術方向正確，剩下就是比誰能突破技術往前走，錼創成立八年，是全球少數可以交貨給一線廠、通過QC的製造商，這是錼創很大的優勢，未來二至三年錼創將獨一無二的存在，也是全球唯一有產能、有技術，可以達成客戶要求的公司。

錼創目前以6吋產能為主，月產能約1,500～2,000片，三年後挑戰切入8吋產能，由於高階需求不受大環境景氣影響，錼創未來擴產幅度將以倍數起跳。

錼創科技18日正式掛牌，成為台灣創新板第一家掛牌公司，掛牌價為105元，市場高度關注錼創的蜜月行情，錼創做為台灣創新板首發的承先啟後者，期望透過MicroLED技術的大放光彩，為台灣打造多樣化充滿未來的科技環境留住優秀人才，讓MicroLED產業在台灣高科技產業鏈中占有要角，串聯上下游供應鏈、設備商、投資者建立Micro LED生態系，成下一個護國群山。