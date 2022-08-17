大陸官方中國網消息，為鼓勵生育，大陸國家衛生健康委17日就《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》有關情況，舉行發布會。關於部分地區設置婚生子女才能領生育津貼的門檻，衛健委強調，只要履行了生育保險的繳費責任，即可領取。

報導稱，有媒體提問，生育津貼的發放有地區提出了結婚證等前置條件，讓一些未結婚但已生育的女性辦理生育津貼可能存在障礙，是否考慮統一消除這些門檻？

大陸國家醫保局待遇保障司副司長劉娟回應指出，關於領取生育津貼的門檻，《社會保險法》遵循權利和義務對等，只要履行了生育保險的繳費責任，國家層面在待遇享受方面是沒有門檻的，而且在經辦服務清單上，關於享受生育保險生育津貼所需提供的相關材料也不需要剛才說的那些材料。

劉娟說，媒體關注的這個問題，醫保局也了解到，可能有一些地方，有提供生育服務相關資料的要求，後續也將會同相關部門跟蹤有關情況，更好保障參保人的合法權益。