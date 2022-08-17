烏克蘭「王牌飛官」安東·萊斯托帕德（Anton Lystopad）週日驚傳陣亡，享年31歲。他的母校伊萬諾-弗蘭科夫斯克物理技術學院(Physical-Technical Lyceum)特別在臉書發文哀悼，稱「這名年輕人堪稱是國家最優秀的飛行員，不久前才獲澤倫斯基總統授予英勇勳章」。

綜合《新聞週刊》(Newsweek)、烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)等外媒報導，早前烏克蘭官員證實，飛行官安東少校2天前在戰役熱區烏東頓巴斯遇害，不過沒有進一步透露情況。

他位於伊萬諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的母校也隨即發布聲明，「2005至2008年，安東在學期間表現優異、熱於學習，是一位相當有底氣且執著的年輕人。」

「從俄軍大舉入侵那一天起，安東成為部隊領導人，每分每秒都不允許自己鬆懈。去世前幾天，才獲頒國家最高『三級勇氣勳章』，表揚5個多月來展現十足勇氣、專業以及毅力。」去年適逢烏克蘭30週年「獨立日」，他指揮了一場澎湃激昂的閱兵飛行，讓全國人民看得目不轉睛。

本月初，烏克蘭武裝部隊在社群平台向各空中梟雄致敬，表示「相當可靠的空軍正在空中對抗俄國侵略者，感謝你們秉持英勇奉獻精神，保衛國家。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）14日也轉發了一段慶祝烏克蘭空軍日影片，對英雄們表達無限感激。