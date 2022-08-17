王宥忻（左）、老公翁承旭時常曬恩愛，分享生活樂趣。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前推出限量220張「萌獸樂園NFT」，每張售價新台幣50000元，一釋出隨即完售，掀起網友熱論，她興奮說，「不只完銷，還超賣了20張，我們到其他項目AMA（Ask Me Anything）項目路演時，線上50人，有28人想來抽唯一的1張NFT，看到『萌獸樂園NFT』這麼受歡迎，很開心。」

她製作「萌獸樂園NFT」的起心動念是希望能夠把她目前擁有的資源以及生活體驗分享給更多人，並提到，NFT能完售秘訣是因為她將會把有價值的資源一一拿出來跟大家共享，「第二輪萌獸樂園NFT從8月15日過後，1張就會直接變新台幣7萬元，最終的定價會是新台幣10萬以上」。

她因為發行NFT，踏進了另一個完全不同的產業，直言這次收穫滿滿，特別是能與很多的企業老闆共同合作提供賦能，連結了更大的人脈圈，她形容，擁有「萌獸樂園NFT」就像她的事業合夥人，「會有我的事業分潤，用小小的錢就能夠有高品質的玩樂消費，甚至是擁有一個投資創業的機會」，她除了推出NFT，更別具巧思的發行特卡，幸運抽中的人可以當萌寵的乾爹、乾媽，還有機會吃豪華大餐或是多住一晚萌獸會所。