潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,超級王牌棒球隊運動員呂佳彬(左起)、知名時尚總監李佑群、藝人是元介、超級王牌棒球隊運動員紀亞文、孟祥祖一同出席。(杜宜諳攝)

潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,藝人是元介(見圖)親自前來站台。(杜宜諳攝)

潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,知名時尚總監李佑群特別為概念店設計主視覺符號,下方一字象徵聚集台灣時尚創意的平台,而上方的無限符號則代表乘載無限可能。(杜宜諳攝)

潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,知名時尚總監李佑群為本次18潮時尚概念店號召共10支台灣資深及新銳時尚設計師品牌的優秀服裝。(杜宜諳攝)

潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,生活時尚部分則推出由明星孟耿如創辦,將法式、茶及永續環保結合的香氛品牌、SENSE.supply旗下最火紅的RAW EMOTIONS地毯、席哈諾的各款世界頂級香氛、Joho的特製木桌以及東稻家居的拼布沙發。(杜宜諳攝)

潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,配件則有Zoody的鞋款、回收自帆布再製的包包品牌TAGather、曾經登上英國版《VOGUE》雜誌的台灣包包品牌AETER、Neighbor Next Door的帽子、林果良品的鞋履以及畢業自日本文化服裝學院的設計師Sayami同名品牌飾品。(杜宜諳攝)

巨宸製作、仁仁娛樂出品的《超級王牌棒球隊》與知名時尚總監李佑群合作的潮時尚跨界快閃概念店「18」17日舉行開幕記者會,希望藉由期間限定的平台聚合台灣優秀的設計師作品,同時更將「永續時尚」的精神貫穿其中。

18潮時尚概念店座落富錦街,店外以純白展現,店內部分牆面則以對比強烈的黑色與桃紅色交織,以多元風格呼應各家設計師作品的各式面貌。

時尚總監李佑群為本次18潮時尚概念店號召優秀的資深及新銳時尚設計師參與,邀請包含台灣時尚界大師級品牌DOUCHANGLEE、第一位躍上紐約時裝周也是東京奧運選手進場服設計師周裕穎的LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX、提倡牛仔布再製的永續時尚品牌Story Wear、舊衣再製的新銳永續時尚品牌T8K、畢業自英國倫敦中央聖馬汀藝術設計學院及皇家藝術學院的設計師JOLIN WU同名品牌,以及AISH、alufai、PSYCHO CYCLE、CHERNG、Xinyi Yu共10支台灣設計師品牌的優秀服裝。

配件則有Zoody的鞋款、回收自帆布再製的包包品牌TAGather、曾經登上英國版《VOGUE》雜誌的台灣包包品牌AETER、Neighbor Next Door的帽子、林果良品的鞋履,以及畢業自日本文化服裝學院的設計師Sayami同名品牌飾品。

生活時尚部分則推出由明星孟耿如創辦,將法式、茶及永續環保結合的香氛品牌、SENSE.supply旗下最火紅的RAW EMOTIONS地毯、席哈諾的各款世界頂級香氛、Joho的特製木桌,以及東稻家居的拼布沙發。

李佑群期待在有限的時間內,藉由這樣的平台發聲,創造出屬於台灣時尚美學未來的無限可能。

《超級王牌棒球隊》跨界概念店「18」自18日起開幕至10月19日。營業時間每周三至周日上午11點到晚上6點。